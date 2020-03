Depuis 10 jours à la robinetterie Ayor (anciennement Hammel), on se dit bonjour de loin ou avec un signe de la main. La direction en a décidé ainsi pour éviter à tout prix une infection au coronavirus. Les employés changent donc leurs habitudes : certains d'entre eux se saluent avec les pieds.

Coronavirus : dans une entreprise de Dordogne, on se dit bonjour avec les pieds

Fini la bise et le serrage de mains à la robinetterie Hammel à Marsac sur l'Isle près de Périgueux. La direction interdit à ses employés tout contact entre eux. Ils font désormais preuve d'inventivité, certains se "checkent" avec les pieds.

Des mesures de précautions affichées

Les mesures de précautions affichées par la direction d'Ayor. © Radio France - Flavien Groyer

Les mesures de précautions ont toutes été affichées un peu partout sur les murs de l'entreprise. Tous les salariés se plient aux ordres, même si au début, les employés ont eu un peu tendance à oublier explique Jocelyne Brun, directrice des ressources humaines : "Nous sommes une entreprise où nos collaborateurs ont pour habitude de s'embrasser. Mais ça n'empêche pas qu'on reçoive les gens avec le sourire" s'amuse-t-elle.

Le premier réflexe est de tendre la main et puis hop on la retire - Jocelyne Brun

Du côté d'Isabelle, chargée d’accueil, cela ne change rien à ses habitudes explique-t-elle : "Je ne faisais plus la bise avant car j'ai été pas mal enrhumé en fin d'année". Cependant, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps car faire la bise pour Virginie qui est préparatrice de commandes, cela fait partie de la vie d'entreprise : "Après on se refait la bise, cela fait des années que l'on travaille ensemble ! Après on reprend nos habitudes".

Les employés inventifs

En attendant, certains employés de chez Hammel ont trouvé de drôles de techniques alternatives notamment grâce à internet : "On se checke avec le pied" raconte Benjamin. Et Virginie ajoute : "Et parfois avec les hanches!".

Pour éviter une infection au coronavirus, le nettoyage des locaux de la robinetterie a également été renforcé.