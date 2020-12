Coronavirus : dans une vidéo, Emmanuel Macron dit qu'il "va bien" mais avec "une activité un peu ralentie"

Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, a annoncé lui-même vendredi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qu'il allait "bien" et assuré qu'il continuait "à gérer les affaires courantes" mais avec "une activité un peu ralentie". Le chef de l'État, filmé avec son smartphone, est apparu fatigué et a expliqué souffrir de "fatigue, maux de tête, toux sèche". Il a promis de "rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie".

Appel à la "vigilance"

"Continuez à faire attention. Hier j'ai été testé positif, ce qui montre que le virus vraiment peut toucher tout le monde parce que je suis très protégé, je fais très attention, je respecte les gestes barrières et les distances" a ajouté le Président. "Et malgré tout, j'ai attrapé ce virus, sans doute [à cause d'un] moment de négligence, un moment de 'pas de chance' aussi." "Il faut qu'on continue à respecter ces règles" a-t-il insisté. "Je sais qu'elles vous pèsent, qu'elles vous semblent parfois dures, mais on doit tenir. Hier, avec moi, il y a eu 18.000 Français qui ont été testés positifs. Le virus repart, encore plus fort. Donc nous devons être vigilants, nous devons prendre soin les uns des autres. (...) Personne n'est à l'abri de ce virus."