Coronavirus : davantage de décès en Ardèche que dans la Drôme

C'est en Ardèche que le Covid-19 a fait le plus de victimes : 96 personnes sont mortes à l'hôpital, 129 dans les Ehpad d'après les données de Santé Publique France et de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la Drôme, selon les derniers chiffres disponibles, 127 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux, 65 dans les Ehpad.

Le département de l'Ardèche est donc plus touché. Cette surmortalité est confirmée par l'Insee qui, ce vendredi, publie une étude sur le nombre de décès supplémentaires en 2020 par rapport à 2019. Sur la période qui va du 1er mars au 4 mai, la surmortalité est de +27,9% en Ardèche (174 décès supplémentaires) et +13,8% dans la Drôme (120 décès en plus). Les deux départements sont les plus touchés dans la région avec le Rhône, la Loire et la Haute-Savoie.

6 places de réanimation occupées sur 35 en Ardèche

La décrue de l'épidémie est nette. Si le virus circule encore, les hôpitaux se sont vidés. Dans la Drôme, il n'y a plus que 72 personnes hospitalisées à cause du Covid-19 quand il y en avait 260 le 6 avril dernier. Il ne reste que 5 personnes en réanimation contre 19 il y a une semaine. En Ardèche, il y a encore 112 hospitalisations liées au coronavirus. Mais il ne reste que six personnes en réanimation en Ardèche, deux fois moins que la semaine dernière et alors que le département compte 35 places en réanimation.

Dans les Ehpad, la campagne de dépistage semble porter ses fruits. Les personnes positives peuvent être isolées et prises en charge. D'après les dernières remontées des établissements, il n'y a plus eu de décès dans la Drôme depuis une dizaine de jours. L'épidemie semble aussi en voie de stabilisation dans les établissements ardéchois. Les plus touchés par l'épidémie sont sans surprise les plus de 70 ans, en majorité des hommes et qui ont par ailleurs de l'hypertension ou du diabète. La bonne nouvelle : la majorité des malades hospitalisés a guéri. A ce jour, 757 patients sont rentrés chez eux après une hospitalisation en unité Covid en Drôme-Ardèche.