Coronavirus : De grandes enseignes aident les producteurs locaux à vendre leurs productions

Avec la fermeture de la plupart des marchés, les agriculteurs ont du mal à vendre leurs productions. La vente direct ou les livraisons à domicile ne suffisent pas toujours, alors les enseignes Carrefour et Leclerc leur lancent un appel pour qu'ils viennent vendre dans leurs rayons.

Leclerc et Carrefour proposent aux producteurs locaux de vendre leurs productions

Depuis le début du confinement pour faire face à l'épidémie de Covid-19, les agriculteurs, notamment par la voix de leur Ministre Didier Guillaume, appellent aux volontaires afin de les aider dans leurs travaux. Mais au-delà de trouver des bras, la problématique de nombreux d'entre eux, reste de trouver comment écouler leurs productions : "Si on prend l'exemple des asperges, beaucoup de producteurs vendent au bord des routes, or il n'y a plus de passage", explique Béatrice Moreau, présidente de la Chambre d’agriculture de la Marne.

Partant de ce constat, des magasins Leclerc (Leclerc Pierry, Leclerc Champfleury, Leclerc St Brice Courcelles) et Carrefour (Carrefour Contact de Renwez), lancent un appel aux producteurs locaux : "L'idée c'est de dédier un espace, dans notre rayon fruits et légumes, pour vendre leurs productions", dit Guillaume Gobillot, le PDG du Leclerc de Pierry près d’Epernay.

Produire des fruits et légumes dans un rayon de 100km autour d'un magasin

Ce sont en priorité les producteurs de fruits et/ou légumes qui sont visés : "La viande est soumise à des normes sanitaires et de traçabilité plus strictes, donc c'est plus compliqué à mettre en place", précise Guillaume Gobillot, qui insiste aussi sur la proximité des produits : "Il faut que le producteur soit à moins de 100km de notre magasin".

Le Leclerc Pierry (Marne) travaille déjà avec une cinquantaine de producteurs locaux tout au long de l'année et chacun espère que de nouvelles collaborations naîtront de cette crise du Coronavirus. Les producteurs intéressés peuvent contacter le magasin par mail : standard.pierrydis@scapest.fr ou par téléphone au 03 26 54 06 33.

Les Chambres d'agriculture et de commerce mobilisés

Cette initiative des grandes surfaces n'est pas la seule à être en place afin d'aider les agriculteurs. Les Chambres d'agriculture et de commerce ont également créée, sur leurs pages internet respectives, des cartes interactives afin de recenser les points de vente toujours ouverts : "La vente à la ferme est parfaitement possible, donc il faut se faire connaître", dit Béatrice Moreau, présidente de la Chambre d'agriculture de la Marne.