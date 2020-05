Coronavirus - "De l'exploitation !", le témoignage d'une étudiante infirmière réquisitionnée en Mayenne

De la main d'oeuvre bon marché. Le syndicat FO Hôpital du département de la Mayenne estime que les étudiants infirmiers et aide-soignants, qui sont venus renforcer les établissements hospitaliers et des Ehpad du département pour faire face à la pandémie de Covid-19, ont travaillé"pour des clopinettes.

Nous avons réussi à joindre une de ces élèves récemment appelée en renfort, réquisitionnée, dans une structure médicale du département. Elle préfère rester anonyme. Cette jeune femme a notamment travaillé 5 nuits de 10 heures pour 50 euros, 50 euros ! De l'exploitation dénonce-t-elle : "on a quand même remplacé des professionnels de santé, on a été inclus dans les plannings. Le travail qu'on a fait ne valait pas 50 euros. On était dégoûté et énervé. On se rend compte qu'on a été utilisé. C'est un peu de l'exploitation ! L'hôpital a profité de cette période de réquisition pour remplacer le personnel à moindre coût".

L'étudiante devait effectuer une autre semaine de remplacement. Elle a alors demandé un contrat de travail et une rémunération. Des exigences refusées : "j'en ai eu marre d'être exploitée comme ça. Ce n'est pas le métier qui me dégoûte, c'est le système, l'administration. Mais ça ne m'empêchera pas de devenir infirmière et d'exercer".

La Région Pays de la Loire devrait faire un geste pour tous ces étudiants et étudiantes avec une prime de 1000 euros.