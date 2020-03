Coronavirus : "De la toux, de la fièvre mais c’est supportable", témoigne le maire de La Balme-de-Sillingy

Diagnostiqué positif au coronavirus, le maire de La Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie est hospitalisé à Annecy. Ce mardi soir, François Daviet a accepté de s’exprimer sur son état de santé et sur son quotidien depuis son arrivée au centre hospitalier.

Ce mardi soir, depuis sa chambre de l’hôpital d’Annecy en Haute-Savoie, François Daviet, s’est voulu rassurant au micro de France Bleu Pays de Savoie. "On est très bien pris en charge", assure le maire de La Balme-de-Sillingy, diagnostiqué positif au coronavirus et hospitalisé depuis samedi. L'édile explique se trouver dans la même chambre que son fils, lui aussi testé positif au coronavirus : "Nous sommes visités régulièrement, trois à quatre fois par jour", explique-t-il en ajoutant qu'on lui vérifie également plusieurs fois par jour sa "température, sa tension".

De la toux, de la fièvre et un peu de température mais ça va, c'est supportable" - François Daviet, maire de La Balme-de-Sillingy

Symptômes : toux et fièvre

Sur ses symptômes, François Daviet indique à avoir de "la toux, de la fièvre et un petit peu de température", mais assure que "ça va, c'est supportable". Seul médicament qui lui est donné, du "paracétamol pour faire baisser la fièvre". Le maire de La Balme-de-Sillingy salue le professionnalisme du personnel hospitalier d'Annecy : "ils interviennent protégés avec des chaussons, des combinaisons, des lunettes, des masques, des gants et des bonnets. Dès qu'ils ressortent, ils posent tout dans un sac prévu à cet effet".

Pour pouvoir sortir de l'hôpital, François Daviet explique qu’il faut deux tests négatifs (au coronavirus, NDLR) en 48 heures. Pour passer le temps, il s’est remis à travailler à sa campagne électorale. "J’ai deux téléphones en permanence", sourit-il. Si "son" coronavirus ne l’inquiète pas il se dit en revanche préoccupé par la situation de certains habitants de sa commune. "J'ai appris que plusieurs d’entre eux s'étaient fait licencier en arrivant dans leur entreprise en Suisse parce qu'ils étaient Balméens, ça c'est un vrai problème", dénonce-t-il. François Daviet affirme s'être entretenu sur ce problème avec le préfet et indique espérer "qu'on va trouver une solution parce que ça (le coronavirus, NDLR) met en difficulté un certain nombre d'artisans, de commerçants et d'entreprises".

Le bilan du Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes et en Haute-Savoie

Selon le point de ce mardi de l’agence régionale de santé (ARS), 36 personnes sont actuellement atteintes du COVID-19 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Haute-Savoie comptent 29 patients (4 de plus que lundi dont 3 sont liées au cluster de La Balme-de-Sillingy). Ces personnes sont hospitalisées au Centre hospitalier d’Annecy et au Centre hospitalier de Chambéry. A La Balme-de-Sillingy, les mesures de restrictions restent en vigueur (limiter ses déplacements, ne plus serrer les mains...).

