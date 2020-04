Coronavirus : de moins en moins de patients bretons en réanimation mais des décès en hausse

Le bilan sanitaire de l'ARS Bretagne du jeudi 23 avril fait état de 197 décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie de Covid-19, soit 4 de plus que mercredi. En revanche, il, ne reste plus que 69 patients en réanimation dans les hôpitaux bretons, un chiffre encore en baisse en 24 heures.

C'est une tendance qui se confirme, le nombre de patients en réanimation dans les hôpitaux bretons est encore en baisse selon le bilan sanitaire de l'ARS, l'Agence régionale de santé de Bretagne, pour ce jeudi 23 avril à 16h. Il s'élève à 69 personnes soit 6 de moins en 24 heures. 360 autres malades sont hospitalisés mais dans d'autres services, 712 sont de retour chez eux, soit 28 personnes de plus que mercredi 22 avril.

Des décès encore en hausse

En revanche, le nombre de décès dans les hôpitaux continuent de grimper; il s'élève désormais à 197 patients âgés de 55 à 100 ans, soit 4 de plus en 24 heures. Depuis le 28 février, 2262 habitants ont été testés positifs au coronavirus en Bretagne, 629 (+11) en Ille-et-Vilaine, 549 (+4) dans le Morbihan, 544 (+4) dans le Finistère et 322 (stable) dans les Côtes d'Armor. "L'organisation et l'anticipation du système de santé dans notre région permettent d'éviter la saturation de l'accueil en réanimation et garantissent à chaque patient une prise en charge de qualité" écrit l'ARS dans un communiqué.