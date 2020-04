Coronavirus : des patients du Grand Est soignés à Nîmes et Alès, dès ce week-end

Les hôpitaux gardois sont décidément en première ligne dans le cadre le la solidarité nationale, depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19.

Entre le premier et le 3 avril, 18 patients de la région Grand Est sont arrivés dans les établissements médicaux en Occitanie : admis dans des établissements publics et privés, les malades sont aujourd'hui pris en charge dans l'agglomération toulousaine, dans les services de réanimation de Montauban et Cahors.

Ce samedi, 18 nouveaux patients de l'Est de la France arrivent par moyens aériens. 4 personnes seront soignées au CHU de Nîmes, 1 patient sera traité à l'hôpital privé Les Franciscaines, et 1 autre sera prise en charge par le centre hospitalier d'Alès.

Dimanche, 6 patients seront admis dans les hôpitaux de l'Ouest de la région. 6 autres personnes arriveront lundi à Montpellier.

Dans son communiqué, le préfet de la région Occitanie ajoute : "La solidarité des équipes soignantes des établissements hospitaliers publics et privés d’Occitanie se poursuit, en réponse aux besoins exprimés par les régions les plus impactées par la situation épidémie actuelle. Pleinement mobilisés dans l’appui aux régions les plus lourdement touchées par l’épidémie de COVID-19, nos soignants font preuve d’un formidable engagement solidaire."