Coronavirus : de nouveaux centres de vaccinations vont ouvrir en Alsace

Des élus alsaciens avaient dénoncé début février le manque de centre de vaccination en Alsace Bossue et l'obligation pour des habitants de faire plus d'une demi-heure de route pour se faire vacciner. La préfecture du Bas-Rhin corrige le tir et annonce ce jeudi 11 février l'ouverture de deux centres de vaccination à Drulingen et Ingwiller le 8 mars. Les rendez-vous seront ouverts dès le 1er mars.

Un nouveau centre à Molsheim

La préfecture annonce également l'ouverture le 8 mars d'un nouveau centre de vaccination à Molsheim. Les centres d'Obernai et de Sélestat vont eux quitter l'hôpital pour s'installer "dans des bâtiments communaux plus spacieux".