Coronavirus : de nouveaux créneaux de vaccination en Creuse d'ici fin mars

Si vous n'avez pas encore réussi à décrocher un rendez-vous pour vous faire vacciner contre la Covid-19, ça va peut-être s'arranger. De nouveaux créneaux de vaccination s'ouvrent pour les deux dernières semaines du mois de mars. 208 créneaux supplémentaires pour la semaine du 22 mars qui viennent s'ajouter aux 634 déjà programmés et 885 créneaux pour la semaine du 29 mars. Ces rendez-vous supplémentaires sont réservés aux personnes de plus de 75 ans et aux personnes de plus de 50 ans avec comorbidités.

Réservation dès le 15 mars

Au total, les centres de vaccination de Guéret, d'Aubusson, de La Souterraine, de Bourganeuf, d'Evaux-les-Bains, de Sainte-Feyre et de Boussac pourront pratiquer une première injection à un peu plus de 1 700 personnes d'ici la fin du mois de mars. Les prises de rendez-vous sur les plateformes web et par téléphone débuteront à partir du lundi 15 mars 2021.

Vacciner au plus près

Pour permettre aux personnes ayant des difficultés à se déplacer dans les sept centres que comptent la Creuse, les opérations de vaccination dans des centres éphémères se poursuivent. Samedi 6 mars, 54 personnes ont été vaccinées à Saint-Vaury. Ce samedi 13 mars, on va vacciner à Cheniers, et à Felletin jeudi 18 mars. Au centre de Guéret, le 6 et 7 mars, 590 personnes ont reçu une 1ere injection. La seconde injection se fera hors centre, dans un délai de 9 à 12 semaines. Les personnes vaccinées doivent prendre contact avec les professionnels de santé habilités à réaliser les actes de vaccination en ville, médecins ou pharmaciens.

Au 10 mars 2021, on comptabilise un total cumulé de 17 908 injections en Creuse depuis le début de la campagne de vaccination, soit 9,8% de la population du département.