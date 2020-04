Coronavirus : TGV médicalisé, avions militaires, de nouveaux patients alsaciens transférés

Une quarantaine de patients alsaciens seront transférés vers des hôpitaux des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie d'ici vendredi 3 avril, ont annoncé les autorités.

La solidarité régionale continue de jouer en cette période d'épidémie. Une quarantaine de patients alsaciens, atteint par le Covid-19, seront transférés vers des hôpitaux des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Un deuxième TGV sanitaire partira de Strasbourg vendredi. Roland Ries, le maire de Strasbourg annonce mercredi après-midi que 24 patients seront pris en charge et évacués dans un TGV médicalisé pour la Nouvelle-Aquitaine. Dans un communiqué, Roland Ries estime que "la situation est très sérieuse à Strasbourg où près de 200 lits en réanimation sont actuellement occupés au CHU. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé en urgence à Olivier Véran, ministre de la Santé, un nouveau transfert sanitaire pour désengorger les réanimations saturées de Strasbourg. Il vient désormais d’accepter de débloquer la situation". Jeudi 26 mars, un premier TGV, avait transporté 20 patients alsaciens vers les Pays de la Loire.

Premiers transferts vers l'Occitanie

Par ailleurs,le maire de Strasbourg précise que cinq hélicoptères ou avions militaires de l’armée allemande sont en train d’évacuer ce mercredi des malades français du coronavirus vers des hôpitaux allemands.

Enfin, 18 malades des hôpitaux de Colmar et Mulhouse seront transférés par avion aux CHU de Toulouse et Montauban mercredi, jeudi à vendredi, à raison de six personnes atteintes du Covid-19 par jour, a annoncé l'Agence régionale de santé d'Occitanie. Ces malades sont actuellement sous assistance respiratoire.