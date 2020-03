Coronavirus : de nouveaux patients évacués de Mulhouse par avion militaire

L'objectif est de soulager les hôpitaux alsaciens. Un avion militaire médicalisé a décollé d'Istres (Bouches-du-Rhône) samedi 21 mars au matin, et doit atterrir sur la base de Bâle-Mulhouse. Dans un communiqué, le ministère des Armées indique que l'appareil doit embarquer des patients atteints du nouveau coronavirus, et hospitalisés en Alsace, à destination de l'Aquitaine.

Il s'agit du second A330 Phénix de l'armée de l'air équipé par le service de santé des armées (SSA) utilisé en quelques jours pour évacuer des malades d'Alsace vers d'autres régions. Mercredi déjà, l'armée de l'air a évacué six patients de Mulhouse vers Marseille et Toulon. Le Haut-Rhin reste un foyer épidémique très important. En région Grand Est, 1.551 personnes sont hospitalisées et 105 sont mortes du coronavirus, selon les chiffres communiqués vendredi par l'Agence régionale de santé.

Quant à l'hôpital militaire de campagne promis par Emmanuel Macron, il était en cours de déploiement samedi matin à côté de l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse. Des camions militaires sont arrivés peu avant 7h sur le parking. Des dizaines de militaires en treillis s'activaient pour monter des tentes. Une tente et des camions avaient déjà été positionnés vendredi. La structure comptera 30 lits de réanimation.