Dans le Gard, en plus des centres éphémères de vaccination contre le coronavirus, sont maintenant mis en place des relais de vaccination ambulatoire.

Coronavirus : de nouveaux rendez-vous et des relais de vaccination ambulatoire dans le Gard

"Pour procéder rapidement à la vaccination des Gardois et faire ainsi face au variant Omicron", la Préfecture du Gard rappelle ce mercredi que treize centres pérennes de vaccination ont été remis en activité dans le département pour compléter les capacités de la médecine de ville. S’ajoute également à cela des centres éphémères dans diverses communes du département (infos sur www.gard.gouv.fr).

Dans ce cadre, Saint-Ambroix dispose depuis ce mercredi et jusqu’à vendredi 14 janvier d’un centre temporaire ouvert de 9h à 17h à la salle polyvalente du Tremplin, rue de l’esplanade. De nombreux rendez-vous sont encore disponibles. Le vaccin disponible est celui de PFIZER & BioNTech. Il est possible d’accéder à ce centre sans rendez-vous. La prise de rendez-vous est possible en ligne.

Pour rappel également, du 20 au 22 janvier 2022, le centre commercial Carrefour Nîmes Ouest accueillera dans la galerie marchande d’un centre vaccination sans rendez--vous géré par le service médical des sapeurs-pompiers du Gard.

Des relais de vaccination ambulatoire ont aussi été ouverts avec le concours de médecins libéraux. Ces dernières structures s’appuient sur des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) et les médecins libéraux du secteur. Huit structures offrent des rendez-vous immédiats en se connectant au site https://www.doctolib.fr/. Ils se trouvent à Nîmes, Arpaillargues, Bessèges, Remoulins, Saint-Chaptes, Uzès et Vergèze.

La liste des relais de vaccination ambulatoire