Coronavirus : de nouveaux transferts de patients franciliens "très probables", selon l'ARS

Plus de 2.500 malades du coronavirus sont hospitalisés en réanimation en Île-de-France, a indiqué mercredi l'Agence régionale de santé, jugeant "très probables" que de "nouveaux transferts de patients" vers d'autres régions soient organisés dans "les jours voire les heures à venir". Le sujet a d'ailleurs été "abordé ce mercredi matin en réunion de crise" avec les établissements et les autorités sanitaires.

Les lits de réanimation quasi saturés

"La situation continue d'être préoccupante", selon un porte-parole de l'ARS. Certes, le nombre de malades du coronavirus admis en réanimation "augmente trois fois moins vite que la semaine dernière", avec environ 50 entrées par jour contre 150 au plus fort de la crise. Mais "ça augmente toujours plus vite que nos capacités", malgré l'ouverture de 200 lits supplémentaires en une semaine, dont 85 à Créteil. L'hôpital Henri-Mondor a en effet avancé l'entrée en service d'un nouveau bâtiment de chirurgie et soins critiques, qui accueillera ses premiers patients dès ce jeudi.

Malgré cela, l'Île-de-France reste proche de la saturation, avec 2.510 malades du coronavirus en réanimation mardi soir, selon le porte-parole de l'ARS. À certains endroits, la vague déborde même sur les quelque 500 lits de réanimation non Covid-19 réservés aux autres maladies et accidents. "On peut piocher un peu dedans, mais pas plus", admet-il.

Depuis le 1er avril, près de 200 malades ont déjà été évacués par la route, le rail ou les airs vers des régions moins touchées par le coronavirus, notamment la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire.