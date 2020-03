Coronavirus : huit nouveaux cas en Bretagne, la préfecture étend les zones de restrictions

Huit personnes de plus ont été infectées par le Coronavirus dans le Morbihan. La préfecture étend ses zones de "clusters" et de cordons sanitaires.

Huit personnes de plus ont été testées positives au coronavirus en ce lundi 9 mars dans le Morbihan : trois de plus dans le foyer épidémique d'Auray, une de plus dans le foyer épidémique de Saint-Pierre-Quiberon, deux à Pluvigner, et une de plus à Plouharnel ainsi qu'un malade à Plumergat. Le nombre de personnes testées positives est désormais de 55 dans ce département breton. La semaine dernière, un homme de 92 ans a succombé à la maladie.

La préfecture étend les zones de restrictions.

Foyers de contamination (cluster) : trois communes de plus, soit Landévant, Pluvigner, la Trinité-sur-Mer

Cordon sanitaire : Nostang, Languidic, Baud, Camors, La Chapelle-Neuve et Brandivy rejoignent cette zone qui jouxte les "clusters"

Dans ces deux zones :

Les établissements scolaires et d'accueil collectif de mineurs (crèches, écoles, collèges, lycées...) sont fermés jusqu'au 14 mars

"Les déplacements et rassemblements doivent être limités à ceux permettant de satisfaire aux besoins indispensables de la vie sociale et économique"

La préfecture du Morbihan informe de la totalité des mesures sur son site internet

Au total, 71 cas de contamination au coronavirus ont été recensés en Bretagne, 55 dans le Morbihan, 11 en Ille-et-Vilaine et 5 dans le Finistère.