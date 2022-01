Coronavirus : de nouvelles évacuations sanitaires en Corse

Les autorités sanitaires corses ont procédé à de nouvelles évacuations sanitaires (EVASAN), ce mercredi. Deux patients vont quitter l'hôpital de Bastia pour être transférés sur le continent. Leur avion doit partir de l'aéroport de Bastia-Poretta pour se poser à l'aéroport de Brest. Le trajet doit durer 3h15.

L'Agence régionale de santé de Corse (ARS) précise que les deux malades concernés sont âgées de 64 et 78 ans. Il s'agit, précise l'ARS de deux femmes "atteintes d'une forme grave de la Covid-19", et qui ne sont pas vaccinées. Toujours selon l'institution, elles présentent "de multiples comorbidités". Fin 2021, les évacuations sanitaires avaient repris entre la Corse et le continent.

Durant leur trajet, les deux patientes vont être accompagnées par "une équipe composée d'un médecin, et deux infirmières". À leur arrivée, elles seront prises en charges par le Centre hospitalier universitaire de Brest. L'objectif de ces nouvelles évacuations sanitaires est, précise encore l'ARS de Corse, "de relâcher temporairement la tension" sur les services de réanimation de l'île. Elles s'inscrivent aussi dans un contexte de forte circulation du virus, avec un nouveau variant, le variant Omicron, devenu majoritaire en France.

Sur une semaine, le taux d'incidence s'élève à 877 cas pour 100 000 habitants en Haute-Corse. Il est de 1013, en Corse du Sud.