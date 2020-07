Le maire de Laval Florian Bercault a décidé de suspendre l'accueil des groupes d'enfants dans les crèches et centres de loisirs, dès lors qu'un cas Covid est signalé au sein des groupes d'accueil.

Coronavirus : de nouvelles mesures de précaution pour les centres de loisirs et les crèches de Laval

C'est une nouvelle mesure de précaution prise par la ville de Laval, alors que la Mayenne est désormais classée en "vulnérabilité élevée" par l'Agence Régionale de Santé. Le maire Florian Bercault a décidé de suspendre l'accueil des groupes d'enfants dans les crèches et centres de loisirs, dès lors qu'un cas Covid est signalé au sein des groupes d'accueil.

La ville de Laval explique donc que donc ce jeudi que "l'ensemble des enfants accueillis dans le groupe des 4 – 5 ans à l'accueil de loisirs de Grenoux a été invité à s'isoler. Les familles en ont été informées par téléphone dès hier soir [mercredi, ndlr]. Pour les autres familles, l'Agence Régionale de Santé considère que l'application des gestes barrières et le suivi des consignes par les personnels d'accueil ne nécessitent pas à ce jour de fermer toute la structure". Familles, enfants et personnels sont invités à se faire tester précise Florian Bercault.

Par ailleurs, la crèche Tom Pouce, dans le quartier de Saint-Nicolas, est fermée, par arrêté, jusqu'au 21 août. "Nous avons bien conscience de la contrainte que cela implique pour les familles, mais ces mesures s'imposent pour être le plus efficace possible pour rompre les chaînes de contamination du virus qui circule en Mayenne. Les élus et services municipaux se tiennent à l'écoute des familles qui rencontreraient des difficultés majeures pour garder leurs enfants afin d'explorer ensemble toutes les solutions possibles" explique le maire de Laval dans un communiqué.