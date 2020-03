Coronavirus : de nouvelles mesures drastiques annoncées dans le Bas-Rhin

Le nombre de personnes détectées positives au coronavirus a fortement augmenté dans le Bas-Rhin, annonce vendredi matin l'Agence régionale de santé (ARS). "Les chiffres sont inquiétants avec une montée en puissance rapide, il faut être lucides" a déclaré, Josiane Chevalier, la préfète du Bas-Rhin. Comme dans le Haut-Rhin, elle annonce donc la signature d'un arrêté qui interdit les rassemblements de plus de 50 personnes dans le Bas-Rhin. Cette décision s'ajoute à la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées, universités annoncée jeudi soir par Emmanuel Macron.

Nous sommes en mode commando" - Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin

Actuellement, entre 200 et 300 tests de dépistage au coronavirus sont réalisés, avec parfois 400 par jour, a précisé Christophe Lannelongue, le directeur de l'ARS. La médecine de ville est de plus en plus sollicitée. Les médecins généralistes doivent recevoir des masques au plus tard mercredi à Strasbourg.

A l'hôpital de Strasbourg, le plan blanc a été déclenché afin de permettre la réorganisation de l'hôpital. Quatre unités sont dédiées aux patients testés positifs au Covid-19, a expliqué Christophe Gautier, directeur général des hôpitaux de Strasbourg. La plateforme du centre 15 a été renforcée.

Les Allemands n'ont pas été élégants" - Robert Herrmann, président de l'Eurométropole.

Concernant les contrôles aux frontières, la préfète a précisé que cette décision a été prise de manière "unilatérale" par les Allemands. "Ils n'ont pas été élégants", a surenchéri Robert Hermann, président de l'Eurométropole. "Nous n'avons pas été prévenus. Je demande aux Strasbourgeois de privilégier les circuits courts. Qu'ils fassent leurs courses à Strasbourg."