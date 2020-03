Coronavirus : de nouvelles mesures mises en place à l'hôpital de Trévenans

Alors qu'un premier décès lié au coronavirus est à déplorer dans le Territoire de Belfort, l'hôpital Nord Franche-Comté, moins de 48h après avoir activé le plan blanc, annonce ce samedi une nouvelle série de mesures pour faire face à l'épidémie de coronavirus et à l'afflux de patients.

"Face à l’augmentation croissante de l’activité hospitalière depuis le vendredi 13 mars et aux perspectives attendues, de nouvelles mesures fortes et exceptionnelles ont été prises", précise l'établissement. En voici le détail.

Toutes les activités chirurgicales non urgentes et non cancérologiques sont annulées à compter du lundi 16 mars. Cette déprogrammation permet de mobiliser les personnels médicaux et paramédicaux sur l’établissement notamment dans les services de médecine et réanimation.

à compter du lundi 16 mars. Cette déprogrammation permet de mobiliser les personnels médicaux et paramédicaux sur l’établissement notamment dans les services de médecine et réanimation. Les consultations sont également annulées à l’exception du suivi obstétrical et d’une pathologie cancéreuse.

à l’exception du suivi obstétrical et d’une pathologie cancéreuse. Les actes d’imagerie et de médecine nucléaire sont maintenus. L’activité de prélèvements biologiques continue au sein des sites annexes (Mittan et Techn’Hom) également.

"Les patients touchés par ces annulations et reports seront contactés par téléphone, par sms ou par courrier", explique l'hôpital de Trévenans. "Nous rappelons aux usagers d’attendre d’être contactés, de ne pas appeler et de ne pas se rendre à l'hôpital Nord Franche-Comté, afin de ne pas saturer les lignes téléphoniques et les secrétariats".

Si les usagers ne reçoivent ni appels, ni sms, ni courriers, cela signifie que le rendez-vous ou l’hospitalisation est maintenu

L'hôpital rappelle qu'une cellule de crise a été constituée. Objectif ? Analyser la situation au jour le jour et prendre les décisions qui s'imposent, "afin de garantir la sécurité des soins et d’assurer la protection des personnels".

339 patients contaminés, six décès

Selon le dernier bilan épidémiologique de l'Agence Régionale de Santé, 339 personnes étaient contaminées par le Covid-19 ce samedi en Bourgogne Franche-Comté, six personnes à ce jour en sont décédées. Selon l'ARS "la circulation du virus est toujours très dynamique dans le Doubs et à l’échelle du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté, et elle s'intensifie en Côte-d’Or, en Saône-et-Loire (en particulier dans le sud du département) et en Haute-Saône".

