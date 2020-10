Coronavirus : de nouvelles restrictions attendues dans plusieurs métropoles

L'épidémie de coronavirus continue sa progression, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. Dans ce contexte,le président de la République a déclaré hier soir sur TF1 et France 2 que de nouvelles annonces seraient faites ce jeudi.

L'épidémie de coronavirus progresse toujours. Selon les chiffres publiés mercredi soir par Santé publique France, 18.746 cas de coronavirus ont été diagnostiqués en 24 heures en France, un record... et 80 décès supplémentaires (32.445 au total). Le taux de positivité augmente également (9,1%).

Dans ce contexte, le président de la République a déclaré hier soir sur TF1 et France 2, en direct depuis le village sinistré de Saint-Martin Vésubie dans les Alpes-Maritimes, que de nouvelles annonces seraient faites aujourd'hui par le ministre de la santé.

Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Lille

Quatre métropoles pourraient passer en zones d'alerte maximale et donc se voir appliquer des mesures plus contraignantes, comme la fermeture des bars : Lyon, Saint-Etienne, Grenoble et Lille. Des villes dans lesquelles la situation était déjà considérée comme "très préoccupante". Toulouse resterait en sursis.

Bonne nouvelle pour certains départements, comme la Mayenne ou la Nièvre : ils pourraient redescendre d'un cran. À 10 jours des vacances de la Toussaint, Emmanuel Macron a toutefois exclu toute nouvelle limitation des déplacements en France.