Coronavirus : plusieurs victimes dans un nouvel EHPAD des Vosges

De nouveaux cas de malades du coronavirus Covid-19 sont apparus dans un EHPAD, Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, au Thillot dans les Vosges qui accueille en tout 116 personnes, communique ce samedi 28 mars la préfecture des Vosges, "malgré l’application des mesures barrières et de l’attention particulière des professionnels". Le constat : "un des deux bâtiments enregistre des cas de contamination au COVID19 parmi les soignants (8 à ce jour) ainsi qu'au sein des résidents (58 cas suspects, dont 3 positifs)." Quatre pensionnaires sont mort au cours des cinq derniers jours.

Une situation qui survient après le constat de 20 morts "_en lien possible avec le Covid 19 "_depuis le début du mois de mars dans l'EHPAD "Le Couarôge" à Cornimont.

Masques, surblouses et renfort de personnels à l'EHPAD du Thillot

Dans son communiqué la préfecture vosgienne constate, "la propagation rapide du virus dans le département, en dépit des mesures de confinement prises au plus tôt dans les EHPAD, et des mesures plus globales prises auprès de la population, nous invite collectivement à une plus grande réactivité et une meilleure coordination" . Les autorités annoncent que l'EHPAD du Thillot "a été conforté au niveau des masques et des surblouses supplémentaires" et que des infirmiers et aides-soignants malades vont être remplacés.

Les équipes de tous les établissements vosgiens seront soutenues, fait savoir encore la préfecture. Et rappelle, que "le confinement s’applique dans les structures médico-sociales depuis le début du mois de mars, par anticipation et protection des personnes accueillies particulièrement vulnérables. "