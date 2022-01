Coronavirus : de plus en plus de primo-vaccinés dans les pharmacies à Nîmes

Face à la flambée des contaminations, le gouvernement accélère son calendrier pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. A Nîmes, le constat est évident : il y a de plus en plus de primo-vaccinés.

La semaine sera décisive. L'exécutif a décidé d'accélérer le calendrier pour le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, qui sera discuté dès ce lundi 3 janvier 2022 à l'Assemblée nationale puis le 5 janvier au Sénat avec une mise en œuvre espérée le 15 janvier. Face au raz-de-marée de contaminations, le gouvernement a annoncé lundi dernier de nouvelles mesures de restrictions sanitaires comme le recours obligatoire au télétravail dans les entreprises concernées ou le retour des jauges pour les événements publics. Le nouveau passe vaccinal, s'il est voté, sera obligatoire pour l'accès aux activités de loisirs; aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux", notamment ferroviaires. Il faudra donc justifier d'un cycle vaccinal complet. "Un test (négatif) ne suffira plus". A Nîmes, de plus en plus de réticents au vaccin finissent par accepter leur première dose. "On les voit de plus en plus, confirme Guillaume Pierret, de la Pharmacie des arènes. On ne les voyait pas avant. mais à cause des restrictions, oui, ils viennent, et se font vacciner. Tous les jours, il y en a des nouveaux qui arrivent, et qui viennent pour une première vaccination."

"Déjà ça avait commencé quand ça avait été la fin des tests pour les personnes non vaccinées, explique encore Guillaume Pierret. Et ça s'est _accéléré début décembre_, quand on a commencé à dire que les passes sanitaires allaient être bloqués en fonction de l'âge. Et surtout la réduction du délai de validité du test antigénique passé de 72h à 24h".

Il reconnaît aussi : "Ils sont juste dépités, parce qu'ils ont la sensation qu'on les force." C'est le cas de ce nîmois, qui a été contaminé par le covid-19, et bénéficie actuellement d'un passe sanitaire. Il commence seulement à envisager, à reculons, de se faire vacciner. "Je vais y songer, parce que je veux garder ma liberté de pouvoir aller et venir là où je veux, sans contrainte. Donc malheureusement, ils vont réussir petit à petit à nous faire piquer (...) Vacciné, vous pouvez transmettre ou l'attraper. Donc, en gros si je comprends, c'est pour désengorger les hôpitaux, nos amis les soignants. On va penser à eux. Mais je je vais y aller à contrecœur."

Le variant Omicron est désormais majoritaire parmi les infections au Covid-19 en France, où le virus a connu une "progression importante" ces derniers jours, a constaté Santé publique France. "62,4% des tests criblés montraient un profil compatible avec le variant Omicron" au début de la dernière semaine de l'année, contre 15% la précédente, a constaté l'agence publique dans sa dernière enquête hebdomadaire, publiée jeudi soir.

Le taux d'incidence et les hospitalisations liés au coronavirus ont poussé la Préfecture du Gard à annoncer que le masque redevient obligatoire dans les centres-villes de Nîmes, Alès, Bagnols-sur-Cèze et Beaucaire depuis ce vendredi 31 décembre.