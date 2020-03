L'épidémie du coronavirus impacte de plein fouet le secteur de l'hôtellerie dans la région en Gironde. L'Union des métiers et des Industries de l'Hôtellerie estime cette baisse à entre 25% et 30%.

Coronavirus : de plus en plus d'annulations dans les hôtels de Bordeaux

Le coronavirus impacte le secteur de l'hôtellerie, surtout les hôtels trois, quatre et cinq étoiles. Les établissements girondins ont vu leurs annulations grimper en flèche, pouvant parfois dépasser les 50%. Si les plus impactés sont les hôtels plus "huppés", c'est parce qu'ils ont l'espace nécessaire pour recevoir des séminaires d'entreprises et donc des réservations de groupes.

"Normalement la semaine du 9 mars nous devions être complet, finalement nous serons à environ 35% de remplissage" - explique tracassé un hôtelier Bordelais.

La deuxième catégorie de personnes à annuler ses réservations, sont les touristes étrangers.

L'Union des Métiers et Industrie de l'Hôtellerie (UMIH) estime que la fréquentation a baissé d’environ 25 à 30 %. L'Union a surtout peur que les touristes annulent leurs réservations printanières dès maintenant par mesure de précaution.