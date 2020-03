Coronavirus : de retour d'une croisière en Egypte, un salarié de l'usine Safran de Gonfreville confiné

Il rentrait d'une croisière en Egypte où un cas de Covid-19 a été repéré : un salarié de l'usine Safran de Gonfreville-l'Orcher diagnostiqué positif est confiné chez lui ce jeudi. Il va bien et ne présente aucun symptômes.

Un salarié de l'usine Safran de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre, est en "quatorzaine" a-t-on appris ce jeudi 12 mars 2020. C'est un habitant de Port Jérôme-sur-Seine. L'homme va bien et il ne présente aucun symptômes. En fait, il rentrait d'une croisière en Egypte. Tout allait bien pour lui, jusqu'à ce qu'une semaine après son retour, le croisiériste l'appelle pour lui signaler un cas de Covid-19 sur le bateau où il a passé ses vacances. Il se fait donc dépister, le diagnostic est positif.

D'autres salariés en "quatorzaine"

Entre son retour de vacances et son dépistage, il a travaillé une semaine à l'usine Safran. Une dizaine de salariés, qui ont été en contact avec lui selon la direction, sont également en "quatorzaine". Ils seraient plutôt une vingtaine d'après la CGT. Ce patient testé positif est un habitant de Port Jérôme-sur-Seine. C'est en fait le père de l'enfant pour lequel il y avait une suspicion jusqu'à ce jeudi matin. Finalement la fillette n'est pas porteuse du virus, sa mère non plus.

A l'usine Safran, qui compte 1 700 salariés, les mesures sanitaires sont les mêmes que partout. Il n'y a pas d'impact sur la production actuellement. Seul changement : les événements internes à l'usine sont limité à 50 personnes au lieu de 200 à 300 personnes habituellement et tous les déplacement des salariés à l'étranger sont suspendus. Les réunions à distance sont privilégiées.

Soixante-huit personnes testées positives en Normandie

Au dernier point de situation sur le coronavirus en Normandie ce jeudi 12 mars 2020, l'agence régionale de santé décompte, depuis le vendredi 28 février, 68 personnes testées positives au Covid-19 en Normandie, dont 11 nouveaux cas (19 cas dans la Seine-Maritime, dont trois nouveaux cas ; 17 cas dans l’Eure, dont trois nouveaux cas. A ce stade, l’état de santé des 67 personnes prises en charge n’est pas préoccupant.