Coronavirus : début d'inquiétude sur les impacts économiques d'un scénario de propagation du virus en Italie

L’Italie a annoncé pour l'heure 11 décès à cause du coronavirus en Lombardie et en Vénétie, plus de 300 cas de contaminations et des mesures de confinement ont été appliquées pour plus de 50.000 personnes. La situation inquiète en France, en particulier les entreprises qui travaillent avec l'Italie.