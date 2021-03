Coronavirus : début de la campagne de tests salivaires dans les écoles d'Alsace

C'est parti ! Ce jeudi et ce vendredi, plus de 6.500 tests salivaires PCR vont être effectués dans une trentaine d'écoles alsaciennes, dans le Haut Rhin et le Bas-Rhin. Les élèves et les personnels volontaires sont concernés

C'est parti ! La campagne de tests salivaires PCR a commencé dans les écoles alsaciennes. Elle a lieu ce jeudi et jusqu'à vendredi soir.

Au total, ce sont 6.500 tests salivaires qui doivent être effectués sur les enfants de maternelle et d'élémentaire de 30 écoles. 19 dans le Bas-Rhin et 11 dans le Haut-Rhin.

Le but c'est bien sûr de détecter au plus vite d'éventuels cas de Covid-19 chez les enfants, mais aussi chez les enseignants. Et de casser le plus rapidement possible d'éventuelles chaînes de contamination.

Un jeune garçon effectue un test salivaire à l'école de la Niederau à Strasbourg © Radio France - France Bleu Alsace

Ce jeudi, une première opération tests salivaires avait lieu par exemple à l'école élémentaire de la Niederau, à la Robertsau, à Strasbourg.

Sur place, les enfants étaient répartis en groupe de 10, et invités à se rendre à la bibliothèque de l'établissement. C'est là qu'un laborantin et qu'une médiatrice Covid-19 les attendaient. Toujours en présence d'un personnel de l'établissement.

Ca fait bizarre de devoir cracher dans un tube en plastique" - Manon, 9 ans

Tous les enfants étaient invités à cracher leur salive dans un petit tube en plastique. Avant de les rendre au laborantin. Et d'obtenir le résultat sous 24h.

"C'est vrai que le test naso-pharyngé est intrusif. Donc le test salivaire est plus simple. Il est traité comme les PCR des adultes. Le test salivaire est en plus très fiable. Il est juste en dessous de 90% de fiabilité" explique Stéphanie Laeufer, en charge des relations extérieures des laboratoires Bio67.

Beaucoup de volontaires

Sur les 363 élèves de l'école, plus de 85% ont eu l'autorisation de leurs parents pour se faire tester. Les écoles qui déploient ces tests salivaires n'ont par ailleurs pas été choisies par hasard explique Elisabeth Laporte la rectrice d'académie : "les écoles ont été choisies après croisement de différents indicateurs soit sur l'école, soit sur le quartier de l'école. Et c'est la présence de cas positifs plus élevés qu'ailleurs qui a déterminé le choix des écoles" explique-t-elle.

Préparation des tests salivaires à l'école à Strasbourg © Radio France - Antoine balandra

La ville de Strasbourg suit évidemment de très près cette campagne de tests salivaires dans ses écoles. Et Alexandre Feltz, médecin généraliste et adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé se voulait rassurant : "on va trouver des tests positifs chez des enfants qui ne sont pas malades dans leur grande majorité. On va augmenter le nombre de nouveau cas, sans augmenter l'épidémie. Du coup, il va y avoir des classes qui vont fermer. Et il faut rassurer : ce n'est pas parce que l'épidémie flambe, mais parce qu'on va chercher plus efficacement" dit-il.

Plus de 8.000 nouveaux tests salivaires seront déployés dès la semaine prochaine dans les écoles alsaciennes