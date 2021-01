Coronavirus : début de la campagne de vaccination dans les EHPAD de Meurthe-et-Moselle

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'accélère en Meurthe et Moselle. Elle vient de démarrer ce mercredi dans les EHPAD : 6.000 personnes sont vaccinables dans la soixantaine d'établissements du département. Jusqu'ici, le personnel de plus de 50 ans du CHRU de Nancy et quelques patients en unité de soins longues durée au sein de l’hôpital étaient concernés. Les premières doses ont été injectées dans l'EHPAD "Notre Maison" à Nancy. Puis ce sera au tour de l'EHPAD Magot à Pont à Mousson et dans l'Unité de soins longue durée à Mont-Saint-Martin ce jeudi.

La campagne de vaccination prendra une nouvelle tournure mi-janvier. Le 12 et 13 janvier, l'ensemble des EHPAD du département seront dotés de vaccins. Par ailleurs, le CHRU de Nancy veut rassurer sur l'état des stocks : 5.000 nouvelles doses ont été livrées assure le directeur Bernard Dupont. Au CHRU de Nancy, la campagne de vaccination pour le personnel soignant de plus de 50 ans a franchi un cap ce mercredi. En une semaine, depuis son lancement le 31 décembre, quelques 1.000 professionnels ont été vaccinés.