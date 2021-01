Coronavirus : début de la vaccination à l'EHPAD Les Sept Collines de Besançon, les familles s'inquiètent

Cinquante des 120 résidents de l'EHPAD Les Sept Collines de Besançon (Doubs) devraient être vaccinés à partir de lundi 4 ou mardi 5 janvier. La résidence, membre du groupe Mutualité Française Comtoise, est l'une des premières du département à démarrer la campagne de vaccination. Mais des proches des résidents sont encore sceptiques.

On ne nous a pas demandé notre avis"

Rencontré dimanche 3 janvier devant l'EHPAD bisontin où ils sont venus rendre visite à leur mère, un frère et sa soeur sont inquiets du début de la vaccination. Ils regrettent de ne pas avoir été suffisamment informés et consultés à leur goût. "Un médecin nous a appelé il y a dix jours, pour nous dire que notre mère était apte à être vaccinée, mais il ne nous a pas demandé notre avis", soutient la fille d'une résidente de 87 ans.

Rencontrés sur le parking de l'EHPAD, les proches des résidents ont leurs réserves sur le vaccin : Copier

"J'ai demandé si on avait le temps de la réflexion, mais en fait non, c'était immédiat. Comme nous ne sommes pas les tuteurs légaux nous n'avons pas notre mot à dire, mais ce n'est pas normal", ajoute son frère. En effet, leur mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et selon ses enfants, elle n'est donc pas en mesure de décider ou non de sa vaccination.

Si elle est vaccinée, on espère pouvoir de nouveau la sortir de l'EHPAD"

La fratrie a donc décidé d'écrire à l'EHPAD pour demander à être consultée, mais "on nous a dit que c'était impossible donc on a accepté et au fond c'est peut-être bien qu'elle soit vaccinée, on espère que comme ça on pourra de nouveau la sortir, la faire venir chez nous". Affirme le fils de cette résidente qui n'a pas quitté son EHPAD depuis le printemps dernier.

50 résidents sur 120 vont être vaccinés à partir du 4 ou 5 janvier

Rencontrée sur le parking des Sept Collines, la fille d'une autre résidente, elle âgée de 93 ans et également atteinte de la maladie d'Alzheimer, n'a pas encore été consultée. "Je pense que maman n'est pas prioritaire pour être vaccinée comme elle n'a pas de problème physique de santé", raconte-t-elle.

Mais quand on lui demandera, elle en est sûre, elle acceptera que sa mère soit vaccinée. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir ses inquiétudes : "on est sûrs de rien, on ne connaît pas les contre-indications, les effets indésirables et puis est-ce que vraiment il est fiable ce vaccin". Pour autant, elle déclare faire confiance au personnel médical pour lui donner rapidement des réponses.