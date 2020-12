Coronavirus : début "historique" ce mardi de la campagne de vaccination au Royaume-Uni

C'est un moment "historique" a salué dimanche le ministre britannique de la Santé Matt Hancock. Durement touché par la pandémie avec plus de 61.000 morts, le Royaume-Uni est le premier pays dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Il est également le premier pays occidental à lancer ce mardi une campagne massive de vaccination contre le coronavirus.

Le ministre Matt Hancock a désigné récemment ce premier jour de la campagne comme le "V-day", référence au "D-Day", jour du débarquement des Alliés en Normandie durant la Seconde Guerre Mondiale. Mais comment ça va se dérouler ? France Bleu fait le point.

Qui va être vacciné ?

Volontaires, les vaccinations vont débuter en ciblant les publics prioritaires, répartis en neuf groupes. "Les plus vulnérables et les plus de 80 ans, le personnel des maisons de retraite" et du service public de santé "seront parmi les premiers à recevoir les vaccins", a déclaré le ministre britannique de la Santé dimanche dans un communiqué.

La vaccination des femmes enceintes et des enfants n'est pas recommandée, sauf exceptions. Des "hubs" sont mis en place dans 50 hôpitaux anglais, puis 1.000 centres de vaccination seront organisés, selon le ministère de la Santé.

A partir de ce mardi, 800.000 doses du vaccin seront disponibles, cela permettra de vacciner dans un premier temps 400.000 personnes jugées prioritaires. Elles seront directement contactées par les services de santé et recevront chacune deux doses, à 21 jours d'intervalle. Ce sera la "campagne de vaccination la plus grande jamais menée dans l'histoire de notre pays", a déclaré Simon Stevens, patron du service public de santé en Angleterre.

Selon certains journaux britanniques, la reine Elizabeth II, 94 ans, et son mari le prince Philip, 99 ans, seront vaccinés prochainement, le Mail on Sunday affirmant qu'ils comptent le rendre public afin "d'encourager le plus grand nombre à se faire vacciner".

Combien de temps avant que toute la population soit vaccinée ?

Au total, le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech pour 2020 et 2021. Cela permettra de vacciner 20 millions de personnes soit un peu moins du tiers de la population. "Plusieurs millions" de doses arriveront au cours du mois de décembre, a indiqué le ministre de la Santé, Matt Hancock.

Avec plus de 66 millions d'habitants, le pays a également commandé des vaccins à plusieurs autres laboratoires, dont 100 millions de doses du vaccin développé par les chercheurs de l'université d'Oxford et du laboratoire britannique AstraZeneca, et 60 millions de doses du vaccin Novavax. Plusieurs mois seront nécessaires pour vacciner les catégories de population identifiées comme les plus vulnérables au virus.

Comment le vaccin a-t-il été approuvé si vite ?

Les contrôles effectués par l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), sont "équivalents à toutes les normes internationales", a déclaré June Raine, sa directrice générale. 'Des équipes distinctes ont travaillé en parallèle", "jour et nuit", y compris le week-end, sur les différents aspects.

"Contrairement à l'agence européenne du médicament, la MHRA peut poser des questions au fur et à mesure et obtenir des réponses plus rapidement en tant qu'agence unique", a comparé le docteur Penny Ward, du King's College de Londres. Le ministre de la Santé a assuré que le Brexit avait permis au Royaume-Uni d'approuver le vaccin en premier mais la MHRA a nuancé ces propos, assurant que "les plus hauts standards" internationaux ont été appliqués.

Quels défis techniques ?

Le vaccin Pfizer/BioNTech doit être stocké à très basse température, entre -70 et -80 degrés, ce qui représente un défi logistique. Ils doivent être transportés par une entreprise spécialisée et leur décongélation prend plusieurs heures.

Les doses destinées au Royaume-Uni seront transportées depuis le site de fabrication de Pfizer situé en Belgique. Pfizer a précisé, durant un point presse, que le vaccin pouvait être stocké pendant cinq jours à une température comprise entre 2 et 8 degrés.

Selon le directeur du laboratoire américain, le vaccin est arrivé dans les entrepôts de distribution du gouvernement britannique ce week-end.