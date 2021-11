Coronavirus : décès d'un joueur de rugby de Saint-Gilles

Oscar Kuau Suta, 37 ans, ami, frère, père et joueur de Saint-Gilles et originaire de Nouvelle-Calédonie, est décédé des suites du Covid-19.

Il était hospitalisé au CHU de Nîmes. Oscar Kuau Suta, 37 ans, "ami, frère, père" et joueur de Saint-Gilles et originaire de Nouvelle-Calédonie, est décédé des suites du Covid-19, indique son club sur les réseaux sociaux. "Depuis plus de 10 jours, le "Guerrier du Pacifique" du RCSG était hospitalisé à l’hôpital Caremeau de Nîmes (Gard), dans le coma et sous respiration artificielle. Il est malheureusement décédé des suites du coronavirus, ce mardi 23 novembre 2021".

Oscar était le papa de Selwyn, 10 ans. Sa famille demande à ceux qui l’ont côtoyé, de leur faire parvenir un maximum de souvenirs de l’ancien rugbyman calédonien, indique encore le club, « afin de créer un livre pour Selwyn, une sorte de portrait de son papa sur lequel il pourra s’appuyer en grandissant ».

Une messe est organisée ce mardi 30 novembre à 14h30 à l'abbatiale de Saint-Gilles, elle sera animée par la famille. Il sera par la suite inhumé au cimetière de Bouillargues.

France Bleu Gard Lozère présente ses plus sincères condoléances à sa famille, et lui apporte tout son soutien, ainsi qu'au club de Saint-Gilles.