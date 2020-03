Coronavirus : 299 décès en 24 heures en France, 42 patients de moins de 30 ans dans un état grave

En France, le coronavirus a désormais tué, ce vendredi soir, 1.995 personnes en milieu hospitalier, soit 299 de plus que la veille. Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, fait le point sur la pandémie, à la veille du second week-end de confinement.

Au 11e jour de confinement, alors que ce dernier vient d'être prolongé de 15 jours supplémentaires, la pandémie de coronavirus a fait 299 morts supplémentaires dans les hôpitaux français, entre ce jeudi et ce vendredi soir, indique Jérôme Salomon directeur général de la Santé. En tout, il y a eu 1.995 décès en milieu hospitalier, dont 85% chez les plus de 70 ans.

Ce vendredi soir, 15.732 personnes sont hospitalisées en France pour le Covid-19, 76 personnes en Outre-Mer. 3.787 Français sont en réanimation, soit 412 de plus en 24 heures. Parmi ces cas les plus graves, un tiers a moins de 60 ans et 42 personnes ont moins de 30 ans.

En tout, 32.964 cas de Covid-19 ont été confirmés par test en France. "Le dispositif s'adapte", a indiqué Jérôme Salomon, avec un "changement de système de surveillance". "Nous avons mis en place la surveillance syndromique en population", affirme-t-il.

Enfin, près de 5.700 personnes sont sorties guéries des hôpitaux après avoir contracté le virus. En tout dans le monde, 128.000 personnes ont guéri du coronavirus. Il y a eu plus de 17.000 morts en Europe. L'Italie est le pays le plus touché avec près de 1.000 morts ces dernières 24 heures. L'Espagne, 2e pays le plus touché par la mortalité du Covid-19, compte ce vendredi 769 morts en 24 heures.

Des chiffres sur l'épidémie accessibles sur le site du gouvernement

Pour permettre à tous les Français d'avoir accès à des données quotidiennes sur l'épidémie, Jérôme Salomon annonce qu'un "tableau de bord en ligne" sera publié dans les prochaines heures sur le site du gouvernement. Il comprendra des indicateurs clés comme le nombre de cas, le nombres de personnes en réanimation, le nombre de décès en milieu hospitalier et le nombre de patients guéris.

Transfert de malades graves

Des transferts de patients des régions les plus touchées vers des régions moins touchées ont commencé et vont continuer, indique Jérôme Salomon. Ainsi, ce week-end, un TGV médicalisé transférera 16 patients hospitalisés en réanimation à Nancy et Metz vers la Nouvelle-Aquitaine. 18 à 29 patients seront aussi transférés de Mulhouse vers la Nouvelle-Aquitaine. "Une magnifique coopération", salue Jérôme Salomon.

En Bourgogne-Franche-Comté, 40 patients seront transportés par voie routière vers l’Auvergne-Rhône-Alpes dans les jours à venir, d'autres seront transférés en Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans le week-end.

En Ile-de-France, "il y a encore des lits disponibles" en réanimation, assure le directeur général de la Santé, mais pour soulager les établissements situés en dehors de la capitale même, une évacuation par voie routière vers la région Centre-Val-de-Loire aura lieu dans le week-end.

Moi aussi je veux aider : la réserve civique Covid-19

Pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'aider en cette période, le gouvernement lance le site "jeveuxaider.gouv.fr". Quatre missions y sont possibles :

L'aide alimentaire et d'urgence

La garde exceptionnelle d’enfants

Le lien avec les personnes fragiles isolées

La solidarité de proximité.

"Mobilisons-nous à l'arrière", incite Jérôme Salomon. Ces missions doivent s'effectuer dans le respect strict des gestes barrière et de la distanciation sociale, rappelle-t-il toutefois.