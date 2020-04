Coronavirus : plus de 10.000 morts en France

Selon le bilan de l’épidémie de Coronavirus en France, donné ce mardi par le directeur général de la Santé, le pays a dépassé la barre symbolique des 10.000 morts. Il y a eu 7.091 décès à l’hôpital (dont 607 décès en 24 heures), chiffre quotidien le plus important depuis le début de l'épidémie, et 3.237 décès dans les Ehpad et maisons de retraites depuis le 1er mars, soit un total de 10.328 morts, a précisé Jérôme Salomon lors d'un point quotidien.

Les États-Unis est le pays le plus touché par la pandémie, mais l'Europe reste l'épicentre. 30.000 personnes sont actuellement hospitalisées. 7.131 sont en situation grave et nécessitent des soins lourds en réanimation. Ce sont 518 nouveaux cas graves en réanimation "ce qui est un indicateur qui montre que l'épidémie continue sa progression" précise Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.