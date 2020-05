Coronavirus : découvrez les courbes d'évolution de l'épidémie en Auvergne en un mois

Alors que le déconfinement se précise, les quatre départements auvergnats sont pour l'instant classés orange et le coronavirus continue de circuler en Auvergne. A quoi ressemblent les courbes d'évolution de l'épidémie ?

Comment le coronavirus circule-t-il en Auvergne ? Si le déconfinement se précise en France, les quatre départements auvergnats sont pour l'instant classés orange. Pourtant, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier et la Haute-Loire ne sont pas touchés de la même manière. Au 30 avril, on compte ainsi 35 décès dans le Puy-de-Dôme, 26 dans l'Allier, 11 en Haute-Loire et 5 dans le Cantal. Voici les courbes d'évolution de l'épidémie en Auvergne au mois d'avril.