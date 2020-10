Coronavirus : découvrez les courbes d'évolution de l'épidémie dans les Alpes-Maritimes

Voici de quoi vous faire votre propre idée de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans les Alpes-Maritimes. Selon les données transmises par Santé Public France, le nombre de personnes hospitalisées dans notre département, après une franche décrue, est en hausse nette et progressive depuis le début du mois d'août, avec un dernier mois en dent de scie. On remarque notamment une récente augmentation des hospitalisations, après une petite baisse fin septembre. Quant au nombre de patients en réanimation, il est lui aussi en augmentation, même si cette hausse est plus modérée.

Le nombre de décès (à l'hôpital) dus au coronavirus est également reparti à la hausse depuis début septembre, mais n'est pas encore comparable à ce qu'il était au pic de l'épidémie.

Le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes, selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, est de 116 nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants, encore loin du seuil d'alerte maximale (qui placerait le département en rouge écarlate), fixé à 250 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité (nombre de cas positifs sur l'ensemble des personnes testées) est chez nous de 9,9%, contre 12% en moyenne en France.