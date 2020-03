Coronavirus : Défi Planet propose des hébergements pour le personnel soignant du CHU de Poitiers

Devant l'épidémie de covid-19 et le confinement, le parc de loisirs de Dienné à 10 mn du CHU de Poitiers propose des chambres d'hôtel gracieusement pour que les personnels soignants se reposent sans risquer de contaminer leurs proches.

Défi Planet et ses 50 hectares, espace bien connu des Poitevins (mais pas que) pour ses hébergements insolites (cabanes dans les arbres, yourtes mongoles, roulottes etc) est fermé comme tous les parcs touristiques français. Pour venir en aide aux soignants, la direction se propose donc de mettre dans un premier temps à disposition gracieusement les 24 chambres d'hôtel que compte le site.

Trop bête d'avoir toutes ces chambres d'hôtel vides

Yann Decker, directeur Commercial revient sur cette initiative : "Des questions, des interrogations nous revenaient dans nos entourages de la part des personnels soignants, comme le fait qu'ils craignaient de retourner le soir dans leur famille et de contaminer leurs proches, leurs enfants, avec le coronavirus qu'ils auraient pu contracter dans leur métier. Ils sont aussi pas mal fatigués, on s'est dit c'est quand même trop bête d'avoir toutes ces chambres d'hôtel vides, sachant que nous ne sommes qu'à 10 mn du CHU, pour tous ceux qui aimeraient se reposer sans avoir à retourner chez eux, ou ceux qui habitent trop loin."

Capture d' écran de l'annonce mise en ligne par le Domaine de Dienné

Dans un premier temps, ce sont bien les 24 chambres d'hôtel qui sont proposées, les autres logements insolites pourraient être mis à disposition en plus en cas de besoin et "avec l'accord de la Préfecture de la Vienne", précise Yann Decker. Plus de renseignements info@defiplanet.com.