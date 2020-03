Coronavirus : déjà 600 verbalisations dans la Loire pour non-respect des mesures de confinement

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le préfet de la Loire interdit l'accès aux espaces naturels et touristiques dès ce premier weekend de printemps et ce jusqu'au 31 mars prochain.

N'espérez pas prendre un grand bol d'air pur ce weekend ! A l’approche du premier weekend de printemps et des belles températures prévues, le préfet de la Loire durcit le ton concernant les règles de confinement face au coronavirus. Evence Richard a en effet fait une mise au point dans un communiqué pour interdire aux Ligériens et aux Ligériennes l'accès aux espaces naturels, touristiques et de regroupements.

Concrètement, tous les déplacements le long des fleuves, des rivières, des cours d'eau ainsi que des sentiers naturels et des forêts sont interdits jusqu'au 31 mars prochain. Ces déplacements seront exceptionnellement autorisés s'ils sont liés à une activité professionnelle qui nécessite la proximité immédiate de l'eau.

Depuis mardi 17 mars, la France a mis en place des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du virus. Dans le département, le préfet a précisé qu'il y a déjà eu 600 verbalisations environ pour non-respect de ces mesures de confinement.