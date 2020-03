Coronavirus : déjà près de 5.000 volontaires inscrits pour participer à l'effort collectif en Occitanie

Les prochains jours et semaines seront déterminants dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Les établissements sanitaires et médico-sociaux devront faire face à un afflux important de patients, alors même que les activités de soin doivent continuer, dans tous les secteurs d’activité.

Face à cette situation, l’ARS Occitanie renforce son appel à la mobilisation des professionnels, en facilitant l’engagement volontaire. #Renforts-Covid est une interface digitale qui permet à des étudiants, professionnels actifs ou retraités du secteur de la santé de venir en renfort des établissements de santé et médicaux-sociaux de la région.

Toute personne travaillant ou ayant travaillé dans le domaine de la santé peut s’inscrire sur la plateforme Renforts-Covid.fr pour venir en soutien des équipes en première ligne. Les établissements de santé et médico-sociaux peuvent exprimer leurs besoins et avoir accès à leurs profils pour les mobiliser en renfort. Un principe de matching entre établissements et professionnels volontaires.

Les 3.760 établissements et services sanitaires et médico-sociaux de la région Occitanie ont été pré-inscrits sur la plate-forme et invités à préciser leurs besoins en professionnels.

Les personnes volontaires peuvent enregistrer leurs compétences, leurs disponibilités et leur zone géographique d’intervention, pour proposer leurs services aux établissements. Les personnes qui se sont déclarées mobilisables sont ensuite notifiées par les établissements de leur territoire qui ont exprimé des besoins de renforts.

Depuis son ouverture ce week-end, 4.853 volontaires se sont déjà inscrits sur la plateforme régionale renforts-covid.fr et 232 établissements ou services ont activé leurs comptes.