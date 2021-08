Coronavirus : démarrage en douceur des rendez-vous pour la troisième dose en Limousin

Depuis ce lundi, les plus de 65 ans et les Français avec de graves problèmes de santé peuvent prendre rendez-vous pour une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Pas de précipitation en Haute-Vienne et en Corrèze où tous les centres ne proposent pas encore cette troisième dose.

Rien à voir avec le début d'année, quand les premiers créneaux de vaccination ont été ouverts. Depuis ce lundi, les plus de 65 ans et les Français avec de graves problèmes de santé peuvent prendre rdv pour une troisième dose de vaccin contre le Covid.

Pour l'instant tout se passe dans le calme, constate le docteur Jean-Christophe Nogrette à Feytiat, également président du syndicat MG France en Haute-Vienne : "Les patients en parlent depuis longtemps, puisque des infos circulent là dessus depuis plusieurs semaines. Et, ils ont bien compris qu'il faut avoir 6 mois d'intervalle avec les deux premières injections, donc personne ne se précipite pour le moment. On a vacciné le gros des troupes courant avril et mai, donc la vaccination de la troisième dose devrait battre son plein plutôt au mois d'octobre. "

Le scénario du printemps ne devrait pas se reproduire, poursuit le médecin car les généralistes reçoivent désormais les doses régulièrement et ils ont déjà commencé à contacter leurs patients les plus fragiles.

Pour ceux qui souhaitent passer par internet, plusieurs créneaux sont ouverts sur les plateformes. Ça se rempli doucement, il n'y a pas de grand rush pour l'instant confirme aussi le directeur de la santé à la mairie de Limoges. Pour preuve, le centre Jean-Moulin géré par la ville propose encore ce lundi soir beaucoup de rendez-vous pour vendredi.

Mais, tous les centres ne sont pas encore ouverts à cette troisième dose. Il faut par exemple attendre le 3 septembre à Brive ou à Saint-Yrieix-la-Perche.

Aujourd'hui, la crainte du docteur Jean-Christophe Nogrette ce sont les répercussions du discours des "antivax" : "Les gens qui sont les plus fragiles ont bien compris que c'était leur intérêt de se protéger. Mais ça concerne tous les plus de 65 ans et dans cette tranche d'âge, il y en a beaucoup qui sont en pleine forme et qui peuvent être troublés par toutes les bêtises qu'on entend sur ces vaccins. je ne suis pas du tout certains qu'ils adhéreront tous à une troisième dose."