Coronavirus : dépistage massif au collège Marouzeau à Guéret, une première en Creuse

Jusqu'à mercredi, le collège Marouzeau de Guéret propose un test antigénique à son personnel et ses 550 élèves. C'est la première fois qu'un tel dépistage est organisé dans un établissement scolaire en Creuse. Il intervient après la fermeture d'une classe à cause de cinq cas positifs.

Depuis lundi et jusqu'à mercredi, les personnels et élèves du collège Marouzeau de Guéret peuvent faire un test antigénique pour savoir s'ils sont contaminés par le coronavirus. C'est la première fois qu'un dépistage massif est mis en place dans un établissement scolaire creusois. L'Education nationale et l'ARS (Agence Régionale de Santé) l'ont organisé après la fermeture d'une classe de quatrième le 13 janvier dans cet établissement, à cause de cinq cas positifs détectés ces 12 derniers jours.

Il s'agit de tests antigéniques au résultat rapide, en quinze minutes. © Radio France - Valérie Menut

220 collégiens et 30 adultes testés

Environ trois salariés sur cinq étaient volontaires pour ce dépistage : lundi, une trentaine dont donc été testés, suivis par les élèves de sixième dans l'après-midi. Les parents d'un collégien sur deux ont donné leur accord parmi les 550 élèves de l'établissement.

Il s'agit de tests antigéniques au résultat rapide, en seulement quinze minutes. Pour l'instant, aucun cas ne s'est révélé positif.