Coronavirus : dépistage massif dans le quartier de Nantes Nord

L'Agence régionale de santé va lancer une campagne de dépistage massif dans le quartier de Nantes Nord vendredi et samedi. Le but est de protéger les habitants et d'éviter la propagation du virus. Les données épidémiologiques montrent en effet une circulation plus importante du coronavirus dans ce secteur de la ville peuplé de près de 25 000 habitants. Le dépistage aura lieu à la salle municipale de La Mano entre 10 heures et 18 heures.

Gratuit et rapide

L'ARS veut agir vite pour éviter la diffusion du virus notamment au sein des familles. Tous les habitants sont donc invités à se faire dépister et le prélèvement est adapté à tous les âges. Il se fera par test salivaire pour les enfants de moins de 6 ans, par un test PCR adapté pour les 6-11 ans et par un test PCR classique au-delà de 11 ans. Les résultats seront connus en 24 heures.

Ce test est gratuit, avec ou sans rendez-vous et sans ordonnance. La maison de quartier de La Mano est située 3 rue Eugène Thomas à Nantes.