Coronavirus : dépistages négatifs chez les employés des trois abattoirs de Vaucluse testés

Tous les tests réalisés dans trois abattoirs de Vaucluse sont négatifs. L’Agence régionale de santé a communiqué les résultats ce mardi. Après une série de contaminations en France, l’ARS avait lancé une campagne de dépistage dans le département. Au total, 91 employés ont été testés dans les établissements Ribot de Lapalud, l’abattoir du Pays d'Apt - Triquefauts et l’abattoir Gaudin à Caseneuve.

Les abattoirs, un lieu de transmission potentiel

Les tests ont été réalisés par deux laboratoires directement sur le lieu de travail des salariés pour perturber le moins possible l’organisation. Les abattoirs ont été identifiés comme des lieux de transmission potentiels du Covid-19. Après l’apparition de plusieurs clusters en France, plusieurs pistes ont été évoquées : un abattoir est humide et froid, ce qui favoriserait la survie et la transmission du virus.

Avant les premiers cas français, de nombreux clusters ont été observés aux Etats-Unis dans des usines de transformation de viande. Les abattoirs en Allemagne et au Canada sont aussi durement touchés.

Le dépistage pour repérer le plus tôt possible les personnes positives

L’Agence régionale de santé rappelle que le dépistage permet de repérer le plus tôt possible les personnes positives au Covid-19 et d’organiser leur isolement. Depuis le 11 mai, l’ARS Paca invite toutes les personnes qui présentent les symptômes du Covid-19 à contacter leur médecin traitant pour se faire prescrire un test RT-PCR.