Coronavirus : déprogrammation des activités non urgentes à l’hôpital et nouvelles évacuations sanitaires

Par Marie-Audrey Lavaud , France Bleu Vaucluse - Mis à jour le -

Les hôpitaux du Vaucluse doivent déprogrammer toutes les activités chirurgicales non urgentes. Le département présente le taux d'incidence le plus élevé de la région. De nouveaux lits de réanimations sont ouverts et du personnel du privé arrive en renfort.