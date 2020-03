Coronavirus : depuis jeudi en Catalogne, l'épidémie fait en moyenne 184 morts tous les jours

La Catalogne est frappée très durement par le Covid-19. L'épidémie a déjà fait 1.410 morts, avec une moyenne de 184 décès quotidiens depuis jeudi. La province de Barcelone est la plus touchée. La région frontalière avec la France, au nord, est pour l'instant relativement épargnée.

Rien ne semble pouvoir arrêter la progression de l'épidémie de Covid-19 en Catalogne, deuxième communauté autonome la plus touchée en Espagne après celle de Madrid. Depuis une semaine, la liste des décès s'allonge de façon dramatique : 208 morts jeudi, 190 vendredi, 156 samedi et 184 dimanche. Cela fait une moyenne de 184 décès quotidiens depuis jeudi en Catalogne, soit un total de 1.410 depuis le début de l'épidémie.

De plus en plus en plus de soignants contaminés

L'épidémie progresse tous les jours. Selon les autorités sanitaires catalanes, le nombre de personnes testées positives au coronavirus a atteint les 16.157 dimanche, soit une augmentation de 1.131 cas au cours des dernières 24 heures. Et, c'est une spécificité catalane, parmi les personnes contaminées figurent de très nombreux soignants. Sur les 16.157 personnes testées positives, 2.600 sont des personnels soignants.

Presque plus de place dans les hôpitaux

Les hôpitaux de Barcelone et de plusieurs villes sont débordés et n'arrivent pas à faire face. Le gouvernement espagnol reconnait que les unités de soins intensifs en Catalogne ont atteint la limite de leurs capacités.

Dans la capitale catalane, un hôpital de campagne est en train d'être mis en place au sein de la Fira, l'immense centre de congrès, l'un des plus grands d'Europe, qui accueille chaque année notamment le Mobile World Congress (congrès mondial du mobile). Ce lundi, cette structure hospitalière provisoire doit commencer à accueillir des patients. L'objectif est de pouvoir y installer au total 2.000 lits.

Dans d'autres quartiers de Barcelone, ce sont des installations municipales qui sont utilisées pour accueillir des malades. C'est le cas aussi du pavillon olympique de Barcelone qui doit permettre de soulager le Vall d'Hébron, le principal hôpital universitaire de la ville. Les autorités envisagent également de transférer des patients dans d'autres régions espagnoles.

Danger dans les maisons de retraite

Parmi les victimes figurent de nombreuses personnes âgées qui décèdent dans les maisons de retraite. Pour tenter de limiter la propagation du virus dans ces établissements, des chambres d'hôtels ont été réquisitionnées à Barcelone pour accueillir des pensionnaires de maisons de retraite contaminés. L'objectif est de pouvoir isoler ces personnes pour qu'ils ne contaminent pas les autres pensionnaires.

Soixante-six morts à Gérone

Le ministère catalan de la Santé publie tous les jours sur son site internet la carte de l'épidémie. Outre Barcelone, d'autres villes situées autour de la capitale sont aussi très touchées, comme Badalona, Sabadell, Terrassa, L'Hospitalet de Llobregat, Mataro, ou encore Manresa.

La région sanitaire de Gérone enregistre pour sa part 66 morts, dont sept au cours des dernières 24 heures.

Aucun cas à La Jonquera

Certain secteurs de la Catalogne semblent en revanche plus épargnés, notamment dans l'Empordà, à proximité de la frontière avec les Pyrénées-Orientales. Sur la commune de Figueras par exemple, seulement cinq cas de Covid-19 avaient été détectés vendredi soir, quatre à Rosas, deux à Llançà et aucun cas n'avait été enregistré au centre de santé de La Jonquera, à la frontière.