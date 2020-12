Coronavirus : dernière ligne droite pour se faire dépister avant Noël en Creuse

Certains ont fait du dépistage pour le coronavirus la condition pour se retrouver en famille pour le repas de Noël et cela se fait sentir au laboratoire Astralab de Guéret.

Si on est loin de la file d'attente dans la cour, "il y a un peu plus de monde que les jours précédents" estime Cécile Carry, infirmière libérale mobilisée en renfort pour aider le laboratoire. "On sent que les gens viennent se faire prélever pour être en sécurité pour les fêtes."

Ça pique toujours autant le nez mais c'est le prix pour Noël !

De nombreux Creusois ont anticipé et pris un rendez-vous même s'il n'est pas obligatoire ici lorsqu'on ne présente pas de symptômes. Sébastien et Virginie voulaient être sûrs d'être dépistés dans les temps, même si c'est un moment "de grand bonheur" ironise Sébastien, "ça pique toujours autant le nez mais c'est le prix pour Noël !"

Pour lui et son amie, c'était impensable de ne pas faire de test car ils vont manger avec des personnes fragiles. "Ça permet d'éviter de prendre trop de risques. On sait toujours qu'il faut garder les distances, mais au moins, on a cette appréhension un peu moins" termine Virginie. Si leur test revient positif, ils resteront chez eux.

Comme eux, Clara a adopté la stratégie du dépistage au dernier moment pour connaître son état de santé au plus proche du réveillon. Elle pousse même un peu plus loin. "Je suis un ancien cas positif donc je veux être sûre d'être négative. Je ne bouge pas de chez moi entre maintenant, et jusqu'au réveillon avec mes grands-parents."

Le laboratoire garantit des résultats en 24H maximum, 12H pour les plus rapides. Ceux qui fêtent Noël le 25 on encore un tout petit peu de temps devant eux.