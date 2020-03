Coronavirus : Dernières informations en Lorraine

Chaque jour le coronavirus entraine son lot d'annulations, de reports d’événements voir mais c'est plus rare de maintien d'activité notamment de certains marchés. Le point complet sur ces dernières 24h.

L'épidémie de coronavirus touche durement notre région Grand-Est. EN Meurthe-et-Moselle selon le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé ( mardi soir ) le nombre de personnes contaminés s’élève à 85. Dans les Vosges à 66.

Dans chaque département les autorités s'adaptent à la crise.

- EN Meurthe-et-Moselle par exemple la foire attractive de Nancy prévue tout le mois d'Avril Place Carnot est annulée.

- Autre annonce hier. Plus aucune cérémonie au crématorium de Vandoeuvre-les-Nancy. Disposition prise après les recommandations du gouvernement concernant le confinement de la population. Décision prise pour "protéger à la fois le personnel, mais aussi les familles et les proches" selon la Métropole du Grand Nancy. En revanche, les crémations, elles, ne sont pas suspendues.

- Le marché couvert d’Épinal reste ouvert. La municipalité a cependant décidé de restreindre l’accès à 70 clients présents simultanément. Une affiche a été placardée a toutes les entrées du marché. Le respect des gestes barrière devant les étals doit être strictement respecté.

- Le Ballet de Lorraine de son coté danse à la maison ! La compagnie propose désormais toute une série de vidéos de pièces de son répertoire pour remplacer ses rendez-vous manqués à cause du confinement. Premier rendez vous ce jeudi soir à 19h avec Record of ancient things de Petter Jacobsson et Thomas Caley. Vidéo disponible sur la page Viméo du CCN (Centre Chorégraphique National) du ballet de Lorraine.