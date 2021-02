Coronavirus : légère amélioration en Pays de la Loire, la vaccination progresse

"La situation s'améliore légèrement" en Pays de la Loire, selon l'ARS. L'Agence régionale de santé a tenu son point presse hebdomadaire ce jeudi. Si la semaine dernière la région était encore sur un "plateau haut", les indicateurs tendent à baisser. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100.000 habitants, se monte à 135,7 cette semaine, il était de 165 il y a sept jours. Le taux de positivité des tests diminue lui aussi, passant à 4,9% ce jeudi, contre 5,9% il y a une semaine. Et enfin, le fameux R, le taux de reproduction, est inférieur à un : cela signifie qu'un malade infecte un peu moins d'une personne.

Selon Pierre Blaise, le directeur scientifique de l'ARS des Pays de la Loire, cela s'explique notamment par l'instauration du couvre-feu, et par "l'engagement de la population qui maîtrise de mieux en mieux les conditions de transmission", et qui donc se protège davantage.

Trois points restent toutefois à surveiller. Le nombre de clusters identifiés reste élevé, une soixantaine ont été détectés en une semaine, notamment dans des établissements scolaires, des entreprises ou des établissements de santé. Les hospitalisations pour une infection au Covid-19 sont encore trop importantes : environ un millier de malades touchés par le coronavirus sont actuellement à l'hôpital, dont une centaine en réanimation. Enfin, les variants sont en progression dans notre région.

Progression des variants

On dénombre environ 100.000 dépistages du Covid-19 par semaine dans les Pays de la Loire, 5.000 d'entre eux se révèlent positifs chaque semaine. Ces tests positifs passent un deuxième examen, un criblage, pour détecter la présence d'un variant. Selon l'ARS, 26% des résultats criblés (soit 852 résultats) témoignent de la présence d'un variant. Un chiffre en hausse dans notre région.

C'est en Loire-Atlantique que la présence de variants est la plus importante en Pays de la Loire : 35% des tests positifs témoignent de la présence d'un variant. On est à 32% dans le Maine-et-Loire, 20% en Vendée et environ 15% en Mayenne et dans la Sarthe.

Sur l'ensemble de la région, le variant anglais est le plus présent, loin devant les variants sud-africain et brésilien. Il représente en effet 88% des variants détectés.

"Hausse notable" du nombre de vaccinations

Le nombre d'injections a connu une "hausse notable" dans les Pays de la Loire, selon l'Agence régionale de santé. 114.376 premières injections et 23.500 deuxièmes doses ont été administrées, ce qui donne 137.876 injections en tout dans la région depuis le début de l'année. Plus de 69% des résidents en Ehpad ont obtenu leur première dose.

Mais, si 72.800 habitants âgés de plus de 75 ans ont également pu recevoir leur première injection de vaccin, cela ne représente qu'environ 19% des membres de cette population sur l'ensemble de la région.

Les premières doses du vaccin AstraZeneca ont été livrées en Pays de la Loire samedi dernier, destinées pour le moment aux professionnels de santé de moins de 50 ans. 1.000 personnes ont pu en bénéficier. Une nouvelle livraison est prévue dans les prochaines heures, et une troisième est annoncée pour la semaine prochaine selon l'ARS.

Fin février, ce vaccin pourrait emprunter "la voie classique via les officines" et être administré aux personnes âgées de 50 à 64 ans, via leur médecin généraliste.

Ouverture de nouveaux rendez-vous pour se faire vacciner

L'agence régionale de santé annonce l'ouverture de nouveaux rendez-vous de vaccination d'ici la fin de la semaine. 29.000 rendez-vous pour une première injection ont été proposés en janvier. Ce chiffre est monté à 37.000 en février et l'ARS table sur 49.500 rendez-vous en mars.

35 classes fermées en Pays de la Loire

478 élèves et 72 personnels ont été testés positifs au Covid-19 dans l'ensemble de l'Académie de Nantes. Le nombre de classes fermées a été multiplié par trois en une semaine, la faute, selon les autorités, à l'évolution des préconisations. Les classes seront désormais fermées d'office si un élève est dépisté positif en maternelle et si un cas de variant est détecté dans le primaire et le secondaire.

Au total, 35 classes sont actuellement fermées en Pays de la Loire, dont 13 en Loire-Atlantique, 18 en Vendée, trois en Maine-et-Loire et une en Sarthe. La Mayenne ne compte à ce jour aucune classe fermée en raison du coronavirus.

Un seul établissement scolaire ne peut plus accueillir d'élèves dans la région. Il s'agit du lycée privé Notre Dame d'Orveau à Nyoiseau, dans le Maine-et-Loire. Neuf cas de Covid-19 ont été détectés parmi les internes.