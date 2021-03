Coronavirus : Des auto-tests covid-19 dès cette semaine en France promet Jérôme Salomon

Après l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche ou encore le Portugal qui vient des les autoriser, les auto-tests pour le Covid-19 devraient arriver dans les rayons des pharmacies, voire des supermarchés cette semaine dixit Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Invité sur le plateau de BFM TV ce dimanche 14 mars, il s'y est dit favorable au dispositif qui doit s'inscrire dans la stratégie "Tester, alerter, protéger" du gouvernement.

Avis de la HAS attendu cette semaine

La Haute autorité de santé doit rendre un avis cette semaine pour déterminer quels tests seront en vente et s'ils seront préconisés dans les entreprises et les écoles. Pour Jérôme Salomon, "la vraie question pour moi, c’est l’évaluation scientifique. On ne peut pas autoriser des tests qui donneraient de faux négatifs, ou des faux positifs. Il faut donc la certitude que ces tests sont fiables puis que les Français puissent avoir une confirmation du test." Des tests qui doivent être facilement traçable par les autorités de santé, l'assurance maladie, pour organiser au mieux la recherche des cas contacts et contrôler l'isolement des cas positifs.