Coronavirus : des automobilistes refoulés à Kehl, le tram strasbourgeois ne franchit plus la frontière

Les annonces sont tombées dimanche. Elles sont bien appliquées lundi 16 mars au matin. La police allemande effectue des contrôles de voitures et de piétons depuis 8h du matin à Kehl, la ville allemande en face de Strasbourg (Bas-Rhin). Plusieurs automobilistes venant de France ont été refoulés. Les policiers allemands, avec un panneau stop rouge, demandent à chaque automobiliste la raison de son passage. Seuls les transports de marchandises et les travailleurs frontaliers sont autorisés à passer.

Dimanche, l'Allemagne et la France ont annoncé la réduction au "strict nécessaire" des traversées de la frontières, dans les deux sens. La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) annonce lundi que le tram ne traverse plus le Rhin et s'arrête à Strasbourg à la station Port du Rhin. Les automobilistes et piétons qui expliquent vouloir acheter des cigarettes ou prendre du carburant sont refoulés. Selon un journaliste de l'AFP présent sur place, un policier allemand s'empare de leurs papiers d'identité et ne leur rend que lorsqu'ils ont fait demi-tour.