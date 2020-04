Coronavirus en Gironde : des bénévoles encadrent les entrées dans les EHPAD

Depuis ce lundi 20 avril, les familles des personnes résidents en EHPAD, sont autorisées à leur rendre visite. Pour réduire les risques de propagation du Covid-19 dans ces établissements, des sas filtrants sont installés petit à petit. Depuis plus de deux semaines, les associations "l'Ordre de Malte France" et "Fédération Française de sauvetage et secourisme" ont installé huit sas dans autant d'EHPAD en Gironde . Ces associations ont été réquisitionnées par l'Agence Régionale de Santé pour la mission "Anges gardiens".

Le but de ces sas est d'enseigner les gestes barrières et les mesures de précautions aux visiteurs. 80 bénévoles encadrent ces sas sept jours sur sept. A terme, 24 des 186 EHPAD en seront équipés mais pour les encadrer, des bénévoles sont toujours recherchés.

Tout type de profil recherché

Marie-Alix est infirmière dans un hôpital de la région bordelaise. Elle continue à travailler en ces temps de pandémie. Pour autant elle a choisi de consacrer une partie de son temps libre pour encadrer les sas. "Je suis bénévole deux à quatre fois par semaine sur des créneaux de deux à trois heures".

Si elle a choisi de participer à la mission "Anges gardiens" c'est pour participer à "l'effort collectif".

Je pense qu'il n'y a pas de quotas pour rendre service. De plus cette mission est très gratifiante. - Marie-Alix, bénévole à la mission Anges gardiens

Depuis le début de l'opération 30 bénévoles ont rejoint les associations. Parmi eux il y a des sauveteurs ou encore du personnel hospitalier. Cependant toutes les personnes sont les bienvenues. Vous pouvez déposer votre candidature au : 06 23 46 00 35 ou par mail à : mailto:alascavoaquatique@outlook.fr

Des dons sont également acceptés. Par exemple, des plaques de plexiglas pour protéger les bénévoles ou encore de la nourriture.