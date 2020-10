Coronavirus : des "bornes santé" arrivent en gare de Toulouse-Matabiau

L'innovation au service de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. À partir de demain et jusqu'au 16 octobre, vous pourrez si vous le souhaitez participer à une expérimentation en gare de Toulouse-Matabiau. Des "bornes santé" vont être installées, équipées de caméras thermiques qui mesurent la température corporelle sans contact.

Les agents SNCF reçoivent des notifications selon la température

Les tests auront lieu à l'embarquement à bord des trains TGV INOUI et OUIGO. La participation est évidemment facultative. Si vous vous présentez à une borne et que vous avez de le température, les agents SNCF reçoivent une notification et se rapprochent de vous pour vous fournir un masque chirurgical neuf et du gel hydroalcoolique.

Cette expérimentation fait suite à celle conduite cet été dans les gares parisiennes. 95% des voyageurs interrogés s'étaient montrés favorables à cette technologie. Demain, ce sera la première fois qu'il est testé dans la région.